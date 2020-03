Motorsport : „Es wäre nur an Pfingsten gegangen“

Normalerweise wird die Gemeinde Wolsfeld an Pfingsten zum Bergrennsport-Mekka. Dieses Bild wird es in diesem Jahr nicht geben. Foto: Jürgen C. Braun

Wolsfeld Das Wolsfelder Bergrennen wird 2020 wegen der Coronavirus-Pandemie ersatzlos gestrichen.

Pfingsten ohne Bergrennen: Was für viele Motorsportfreunde in der Region Trier undenkbar scheint, ist seit gestern Realität. „Es gab nur diese eine Option. Pfingsten oder gar nicht. Eine Verschiebung geht bei diesem speziellen Ereignis nicht. Also haben wir uns schweren Herzens zu einer Absage für dieses Jahr entschlossen“, teilte Christoph Schackmann, Präsident des ausrichtenden EMSC Bitburg, dem TV gestern mit.

Was angesichts der Flut ähnlicher Entscheidungen im Zuge der Corona-Pandemie zu erwarten war, holte gestern auch die Macher des „Großen Preis der Südeifel“ ein. Seit 58 Jahren dröhnen an Pfingsten auf Deutschlands kleinster Bergrennstrecke (Länge: 1,64 Kilometer) zwischen Wolsfeld und Wolsfelderberg die Motoren. Gleichzeitig herrscht Volksfeststimmung rund um den Nims-Staden.

„Wir können dieses Rennen aufgrund der Gegebenheiten, wegen der Trainingsläufe und der Rennläufe an zwei verschiedenen Tagen, aber auch wegen des gleichzeitigen Sommernachtsballs nur an Pfingsten austragen. Wir haben noch einmal mit allen Behörden und allen Vereinen im Ort gesprochen und konnten nur zu diesem einen Ergebnis kommen: Es wird 2020 kein Bergrennen in Wolsfeld geben“, begründete Schackmann das Ergebnis der Beratungen aller Beteiligten.

200 Teilnehmer, rund 100 Helfer – und das an zwei Tagen vom frühen Morgen an. Bei gutem Wetter zudem bis zu 5000 Zuschauer an den Hängen: Trotz der aktuellen Absage wird der Name des Ortes Wolsfeld nach dem Willen aller Beteiligten auch weiterhin für außergewöhnlichen Motorsport und für Eifeler Gastfreundlichkeit stehen.