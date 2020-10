Corona-Pandemie : Sport in der Region Trier: Kein Abpfiff, aber …

Foto: dpa/Soeren Stache

Trier Die steigenden Corona-Infektionszahlen haben unterschiedliche Auswirkungen – je nach Sportart und Kommune. Ein Überblick zum Stand der Dinge, der morgen schon wieder anders aussehen kann.

Die Telefone der Verbands- und Vereinschefs stehen nicht still. Ihre E-Mail-Postfächer quellen über. Viele Sportler, Trainer, Betreuer wollen wissen: Was geht noch auf Grundlage der von den Kreisen in der Region und der Stadt Trier beschlossenen Allgemeinverfügungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie?

Ausgangslage: Kurz zusammengefasst gilt folgendes: In den Kreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm und Vulkaneifel sowie der Stadt Trier ist Sport drinnen und draußen möglich, aber ohne Zuschauer.

In den Kreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich sowie in der Stadt Trier darf draußen in Kleingruppen bis zu 30 Personen trainiert werden – aber ohne ,Wettkampfsimulationen‘. In der Halle sind weniger Personen erlaubt: bis zu fünf in Trier und Trier-Saarburg, bis zu 15 in Bernkastel-Wittlich. Duschen und nicht räumlich getrennte Umkleiden dürfen dort nur von einer Person zeitgleich genutzt werden.

Wie reagieren Vereine und Verbände?

Fußball: Nach aktueller Beschlusslage im Fußballverband Rheinland (FVR) läuft der Spielbetrieb weiter. „Die unterschiedlichen Verfügungen in den Kreisen bedingen kein flächendeckendes Aussetzen des Spielbetriebs. Auch die Regelungen von Zuschauerzahlen fallen ausschließlich in die Verantwortung politischer Gremien“, heißt es seitens des FVR.

Aber wird der Spielbetrieb aufrechterhalten? Nach TV-Informationen gibt es am Mittwoch, 18 Uhr, eine Videokonferenz mit den Kreisvorsitzenden und Präsident Walter Desch. Thema: die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Spielbetrieb.

Walter Kirsten, Vorsitzender des Fußballkreises Mosel, plädiert derweil für eine dreiwöchige Unterbrechung des Spielbetriebs, um die Lage zu beruhigen. „Wir müssen der Epidemie Rechnung tragen. Dann schauen wir, wie es weitergeht.“ Der Mosel-Chef nennt mehrere Gründe für seinen Standpunkt: Die Gesundheit der Spieler müsse geschützt werden. Zudem will er die Vereine vor wirtschaftlich problematischen Geisterspielen bewahren. Und da ist die Forderung nach einer einheitlichen Linie.

Eine klare Definition vermisst Kirsten auch bei der Formulierung, dass im Training „die Durchführung von Wettkampfsimulationen im Kontaktsport untersagt“ ist: „Heißt das, dass teaminterne Trainingsspiele elf gegen elf nicht erlaubt sind? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.“

Auch Walfried Hacken, Vorsitzender des Fußballkreises Eifel, tritt für einen Kurswechsel ein: „Was bringt es, wenn weitergespielt wird und 40 Prozent der Spiele dann ausfallen? Das bringt uns nicht weiter.“ Auch für ihn ist klar: Die Gesundheit der Aktiven und der weiteren Beteiligten steht an erster Stelle, das dürfe aber nicht nur fürs Vermeiden von Corona-Infektionen gelten. Er nennt ein Beispiel: „Am Wochenende sind D-Jugendspieler aus dem Raum Prüm nach Trier zu einem Spiel gefahren. Dort waren die Umkleiden geschlossen. Die Eltern durften während des Spiels nicht auf den Platz, sondern mussten im Auto warten. Und die Kinder mussten danach in nassen Klamotten 50 Kilometer zurück nach Hause fahren. Das ist sicherlich nicht gesundheitsfördernd. Corona-Schutz ist absolut richtig, doch dabei dürfen wir grippalen Infekten nicht Tür und Tor öffnen.“

Wachsen auch in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Zweifel am Sinn, jetzt weiterzuspielen? Ralf Weiser, Vertreter der Vereine im Spielausschuss des Fußball-Regional-Verbands Südwest, hat alle Vereine angeschrieben – unter anderem mit der Bitte um Antwort auf die Frage, wie die Clubs zu einer möglichen Saison-Unterbrechung stehen. Hintergrund: Gestern Abend sollte der Spielausschuss tagen, am Donnerstag tauscht sich zwecks Corona das Präsidium aus.

Aus Sicht von Eintracht Trier ist ein „adäquater Ablauf im Spielbetrieb derzeit nicht zu gewährleisten“ – unter anderem angesichts der Einschränkungen im Training und des Zuschauerverbots. Deshalb wäre eine „Unterbrechung des Spielbetriebs wohl unausweichlich“. Der FSV Salmrohr hat sich in Person des Vorsitzenden Christian Rauen auch positioniert – die Salmtaler sprechen sich für eine Fortsetzung der Saison aus. Unter anderem schreibt er: „Bei allem nötigen Respekt vor Corona wäre es wichtig, etwas weniger Ängste in der Bevölkerung zu schüren. Es ist schon schlimm genug immer von ,Krisengebieten‘ zu hören. Syrien und Bergkarabach sind Krisengebiete, aber sicher nicht unsere Landkreise.“ Eine Rolle rückwärts muss der FSV derweil vollziehen. Gemäß der aktuell gültigen Allgemeinverfügung im Kreis dürfen zum nächsten Salmrohrer Heimspiel keine Zuschauer kommen.

Basketball: Als Profimannschaft der zweiten Liga unterliegen die Gladiators Trier keinen Einschränkungen im Trainingsbetrieb. Doch an anderer Stelle treffen die Vorgaben den Club empfindlich: Vorerst sind keine Zuschauer bei Heimspielen in der Arena erlaubt (der TV berichtete). Doch die Allgemeinverfügung der Stadt Trier wirft Fragen auf. So kann bei Theater- und Kleinkunstbühnen-Veranstaltungen die Begrenzung auf 75 Teilnehmer aufgehoben werden, wenn ein eigenes Hygienekonzept vorliegt. Für den Sport gilt das nicht – und somit ist die zwischen den Gladiators und der Stadt vereinbarte Ausnahmegenehmigung für bis zu 1200 Zuschauer in der Arena vorerst hinfällig.

Was hält Gladiators-Geschäftsführer Achim Schmitz davon? Er hält sich auf Nachfrage bedeckt. Er bestätigt, dass vorerst keine Fans Zutritt haben, gleichzeitig verweist er darauf, dass andere Teile des Hygienekonzepts weiterhin Bestand haben, um den Spielbetrieb in der Arena überhaupt zu gewährleisten. Und er sagt: „Es würde keinen Sinn machen, 100 Zuschauer reinzulassen.“

Wie sieht’s in den unteren Ligen aus? In den Regionalligen ist die Saison gestartet, ob es in den Oberligen und Landesligen am kommenden Wochenende losgeht, ist fraglich. Klarheit könnte nach einer Präsidiumssitzung des rheinland-pfälzischen Landesverbands am Dienstagabend bestehen. Verbandspräsident Reinolf Dibus sagt: „Immer mehr Vereine melden sich und sagen, sie wollen nicht antreten, weil sie nichts riskieren möchten.“

Sollte es zu einer Verschiebung des Saisonauftakts kommen, wäre dieses Modell denkbar: Los geht’s im Dezember oder Januar, gespielt wird nur eine einfache Runde. Es gibt keine Absteiger, aber aufstiegsberechtigte Meister werden gekürt. und wer sein Team zurückzieht, bekommt keine Strafe.

Seit gestern steht laut Spielertrainer Dirk Passiwan fest, dass die Dolphins Trier am Wochenende in die neue Spielzeit der Rollstuhlbasketball-Bundesliga starten werden – am Samstag, 15 Uhr, in der Arena Trier, gegen den Rekordmeister RSV Lahn-Dill, ohne Zuschauer. Passiwan: „Es gab ein abschließendes Gespräch mit dem Gesundheitsamt. Wir spielen, die Mannschaft freut sich darauf.“

Tischtennis: Der Verband Rheinland/Rheinhessen reagiert mit der Änderungen eines Punkts in der Wettspielordnung auf die steigenden Corona-Fallzahlen. „Viele Vereine haben in den vergangenen Tagen ihre Bedenken zur Fortführung des Spielbetriebs an uns herangetragen“, teilt der Verband mit. Deshalb hat das Präsidium entschieden, dass vorerst eine Verlegung oder Absetzung von Spielterminen bis 48 Stunden vor dem Matchbeginn möglich sind: „Für Mannschaftsspiele, die ... bis 15. November angesetzt sind, gilt: Vereine, die in der jetzigen Situation nicht spielen wollen, können kurzfristig und unkompliziert (auch ohne Zustimmung des Gegners) eine Spielabsetzung beantragen.“

Bis Mitte November sollen alle Vereine über das weitere Vorgehen informiert werden – unter anderem darüber, ob von der Möglichkeit, das Ende der Hinrunde weiter zu verschieben, Gebrauch gemacht wird.

Handball: Am Montagabend tagt die Führungsebene des Handballverbands Rheinland. Auf Ebene der Oberligen Rheinland-Pfalz/Saar, die von den Verbänden Rheinhessen, Rheinland, Pfalz und Saarland getragen werden, gibt’s seit gestern bereits einen Beschluss: Der Start in den Jugend-Oberligen wird auf den 10. Januar 2021 verschoben. Bei den Erwachsenen wird die Oberliga-Saison bis 20. November unterbrochen. Der Spielausschuss tagt wieder am 15. November und bespricht dann weitere Schritte.

Laut Vereinschef Axel Weinand werden die Drittliga-Frauen der HSG Wittlich ihr anstehendes Heimspiel am Samstag, 19.30 Uhr, gegen den 1. FC Köln austragen – ohne Zuschauer. Richtig trainiert werden darf aber nicht. „Passen und werfen ist erlaubt, nicht aber das Einstudieren von Abwehr- und Angriffssituationen. Wir müssen das so hinnehmen und sind froh, dass wir überhaupt in die Halle dürfen“, sagt der HSG-Vorsitzende Weinand. Gleichzeitig macht er klar: „Kein richtiges Training und gleichzeitig Spiele am Wochenende – das wird nicht auf Dauer in Einklang zu bringen sein.“ Eine gute Nachricht gibt’s für die Fans: Da keine Zuschauer erlaubt sind, plant die HSG die Übertragung der Partie per Livestream.