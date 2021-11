Corona und der Amateursport : Von Geisterspielen und 2G

Region Die steigenden Corona-Fallzahlen und die Vorgaben der neuen Landesverordnung bringen auch (weitere) Einschränkungen für den Amateursport mit. Ein Überblick.

Während sie bei der DJK Pluwig-Gusterath am Mittwochabend im B-Liga-Mosel/Hochwald-Spiel der zweiten Mannschaft gegen den FC Schöndorf (0:2) die 2G-Regel angewandt haben, kündigt Bezirksligist SV Konz an, das Heimspiel am Sonntag gegen den SV Lüxem ohne Zuschauer zu bestreiten. Grund dafür sind laut Vorstandsmitglied Werner Götze die in die Höhe schnellenden Corona-Fälle, aber auch der organisatorische Mehraufwand, der zu leisten wäre: „Unser Ordnungsdienst müsste die Leute wohl öfters dazu animieren, die Abstände einzuhalten und sich an die weiteren Regeln zu halten.“