Neue Corona-Landesverordnung : 2G-plus im Sport: So läuft’s in Vereinen

2G-plus im Sport: So läuft’s in Vereinen

Trier/Wittlich Testpflicht sorgt für Mehraufwand. PSV Wengerohr richtet eigene Teststation ein.

Sowohl beim PST als auch beim PSV geht’s derzeit darum, die Zeit bis zu den Weihnachtsferien so gut wie möglich zu organisieren. In Wengerohr hat man dazu eine eigene Teststation für Vereinsmitglieder eingerichtet. Seit Montag können Mitglieder einen selbst mitgebrachten Schnelltest unmittelbar vor der jeweiligen Trainingsstunde unter Aufsicht vom Verein beauftragter Personen am Vereinsheim in Wengerohr vornehmen. Die Selbsttests werden vom PSV zur Vorlage beim Übungsleiter bescheinigt und gelten für die unmittelbar folgende Sport­einheit.„Die Übungsleiter haben mit der Einhaltung des Hygienekonzepts schon genug zu tun. Mit dem Service können wir ihnen die zeitintensive Kontrolle der Corona-Tests abnehmen. Würden die Übungsleiter das auch noch machen müssen, bliebe von einer 45- oder 60-Minuten-Einheit am Ende vielleicht nur eine halbe Stunde für den eigentlichen Sport übrig. Das kann’s nicht sein“, erläutert Pütz.