Leichtathletik : Gemeinsam laufen: Eintracht Dist lädt zum Fitnesserlebnis ein

Früh übt sich: Das Bild zeigt die jungen Dist-Runners, die mit großer Begeisterung im Sommer am Bitburger Stadtlauf teilnahmen. Foto: Dist Runners

Dahlem Nach dem Eifellauf mit knapp 40 Teilnehmern plant der Verein aus der Südeifel, im Frühjahr einen Anfängerkurs anzubieten – unabhängig von Alter und Trainingslevel.

Ganz egal, wie der Fitnesslevel, das Trainingsziel, Alter und Geschlecht sind: Der Lauf- und Walkingtreff der DJK Eintracht Dist bietet demnächst ein besonderes gemeinschaftliches Fitness­erlebnis an: Trainerin Sabine Bohr und Abteilungsleiterin Tanja Bares vom Lauftreff des Vereins laden ab Montag, 7. März, zu einem Anfängerkurs ein.

Die Natur bietet viele Trainingsmöglichkeiten. Davon konnten sich am vergangenen Wochenende die 39 Teilnehmer an den Eifelläufen der SG Dist überzeugen: Zwölf Läufer absolvierten die Distanz von zehn Kilometern (mit Führungsläufer Karsten Kraus), acht Läufer die Distanz von 15 Kilometern (Führungsläufer: Christian von Gierke), sechs liefen 20 Kilometer (Führungsläufer: Raphael Fewinger) und 13 Walker (geführt von Tanja Bares) begaben sich auf die Pfade durch die idyllischen Landschaften mit Ausblicken auf Dahlem, Idenheim, Sülm und Trimport. Verpflegung gab es zwischendurch von Marcel Havertz und Diana Schuh und die Versorgung nach den Läufen stellten Annegret Göbel und Karina Kneip sicher. Die Gesamtorganisation, die Streckenauswahl und die Streckenmarkierung lag in den Händen von Tanja Bares.