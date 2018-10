Julia Görges krönt Erfolgsjahr mit Titel in Luxemburg

Julia Görges ist ihrer Favoritenrolle beim mit insgesamt 250 000 US-Dollar dotierten Damentennisturnier in Luxemburg gerecht geworden. Im Finale am Samstag im Sportcenter Kockelscheuer zeigte die im Turnier topgesetzte 29-Jährige aus Regensburg eine überzeugende Leistung. Sie besiegte die Qualifikantin Belinda Bencic aus der Schweiz in zwei Sätzen mit 6:4 und 7:5 und darf sich neben dem insgesamt sechsten WTA-Titel ihrer Karriere über ein Preisgeld von rund 34 000 Euro freuen.

Der Triumph von Görges, die aktuell Neunte der Tennis-Weltrangliste ist, ist bereits der zweite Sieg einer deutschen Spielerin in Folge bei dem Turnier in Kockelscheuer. Im Vorjahr gewann die Hamburgerin Carina Witthöft den Titel, die in diesem Jahr bereits in Runde eins ausgeschieden war.