Motorsport Daniel Dichters zweiter Meistertitel zwischen den Pylonen

Beste Chancen hat am Ende nur, wer feinfühliges Können am Lenkrad mit der größtmöglichen Geschwindigkeit verbinden kann und zwei absolut erstklassige Wertungsläufe hinlegt. Mit zwei Klassensiegen in der Klasse G3 und 143,80 Punkten rangierte Dichter auf seinem weißen BMW 318is nur äußerst knapp vor seinem schärfsten Rivalen Maurice Schmidt (143,10 Punkte). Letztendlich ging es auch um nur einen Pylonen, den der zweitplatzierte Schmidt touchiert hatte und der den Ausschlag für Dichter gegeben hatte. Klassensieger an beiden Tagen wurde der zweite EMSC-Pilot Mario Betzen, der auf seinem BMW in der Klasse G1 an beiden Tagen Schnellster war. Auch der MSV Osann-Monzel war zum Abschluss der Saison noch einmal mit seinen Top-Fahrern angetreten. Manfred Bläsius teilte sich seinen blauen BMW 318 mit Tochter Michelle und firmierte auf dem Fahrzeug deutlich sichtbar und stolz als „Opa Manni“. In der DM-Endwertung schloss Bläsius auf Rang fünf mit 141,70 Punkten ab.