Verlosungsaktion : Die Darts-Elite kommt nach Trier: Hier Tickets für das Mega-Event gewinnen

Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Trier Spannender Darts-Sport mit mehreren der weltbesten Pfeilewerfer, dazu die unverwechselbare Stimmung in der Halle: Die PDC Europe und der TV verlosen für den Final-Abend des ,PDC European Darts Matchplay‘ am 2. Juli 2023 in der Arena Trier zwei mal zwei Eintrittskarten.

Wer mitmachen will, muss nur folgende Frage beantworten: Wer ist aktueller PDC-Weltmeister 2022?

Wer’s weiß, kann uns am Donnerstag, 15. Dezember, bis 17 Uhr, eine E-Mail mit dem Namen sowie den Angaben zur eigenen Person (Name, Adresse) schicken – an sport@volksfreund.de. Und mit ein bisschen Glück klappt’s mit Tickets fürs European Matchplay. Die Gewinner werden benachrichtigt.

Bei der Darts-Weltmeisterschaft 2023 der ,Professional Darts Corporation‘ (PDC) kämpfen 96 Spieler aus aller Welt um ein Siegerpreisgeld in Höhe von einer halben Million Pfund. Insgesamt geht es um ein Preisgeld von 2,5 Millionen Pfund.

Einer der 96 Teilnehmerplätze wurde unter 24 deutschen Spielern in der Super League Darts ausgespielt. Daran teilgenommen hat auch Stefan Nilles aus Bruch (Kreis Bernkastel-Wittlich).