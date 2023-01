Sport : Darts-Gala am Nürburgring - mit Clemens und van Gerwen

Darts-Gala am Nürburgring - mit Clemens und van Gerwen

Gabriel Clemens ist dabei. Und Dreifach-Weltmeister Michael van Gerwen auch: Dart-Fans können sich auf ein hochkarätig besetztes Turnier am Nürburgring freuen. Die Infos.

Prominente Dart-Spieler werden am 18. März am Nürburgring erneut um den Sieg kämpfen. Bei der kommenden "Darts am Ring" werden sich mehrere Stars duellieren, darunter der dreifache Weltmeister "Mighty Mike" Michael van Gerwen. Den Erstauftakt der Gala feierten 3000 Fans.