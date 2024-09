,Cool Hand‘ begegnet ,Iceman‘ In der Arena Trier wird’s frostig

In den Jahren 2022 und 2023 war Trier Austragungsort eines jeweils über drei Tage gehenden Turniers der European Tour der PDC – Sieger war beide Male Luke Humphries. In diesem Jahr verlor die Römerstadt den Turnier-Status – als ,Trostpflaster‘ gab’s den Zuschlag für eine Gala. Dieses Einladungs-Event wird lediglich an einem Abend ausgetragen. Die sechs Spieler treten zunächst in zwei Vorrunden-Gruppen gegeneinander an und ermitteln dann in Halbfinals sowie einem Endspiel den Sieger. Anders als bei European-Tour-Turnieren geht es bei den Galas lockerer zu, die Nähe zu den Fans soll bei allem Ehrgeiz der Spieler stärker in den Mittelpunkt rücken.