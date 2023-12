Darts-Gala am 5. Juli 2024 Diese Top-Stars kommen in die Arena Trier

Deutschlands aktuell bester Darts-Spieler Gabriel Clemens wird am 5. Juli 2024 einer von sechs Startern bei der Darts-Gala in der Arena Trier sein. Das Foto zeigt den 40-Jährigen während seines Zweitrunden-Spiels bei der aktuell in London laufenden WM gegen Man Lok Leung aus Hongkong, das er in 3:1 Sätzen gewann.

Foto: dpa/Zac Goodwin