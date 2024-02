Deutscher Durchstarter Darts-Aufsteiger Ricardo Pietreczko: „Ich war bislang kein Trainings-Weltmeister“

Trier · Der Berliner begann erst im Alter von 16 Jahren mit dem Darts und klopft nun als 29-Jähriger lautstark in der Weltspitze an. Im TV-Interview spricht er über Folgen seiner neuen Bekanntheit, die WM in London, eine wegweisende Investition, Pfiffe der Fans und Hertha BSC.

13.02.2024 , 16:02 Uhr

Bei der jüngsten Darts-WM im Alexandra Palace in London hatte Ricardo Pietreczko den späteren Weltmeister Luke Humphries am Rande einer Niederlage. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire/John Walton

Er ist momentan eins der heißesten Eisen im Darts-Sport. Ricardo Pietreczko steht nach einem fulminanten WM-Debüt vor einer verheißungsvollen Karriere. Der Spitzname des gebürtigen Berliners lautet ,Pikachu’. Er entstand durch ein akustisches Missverständnis bezüglich seines Nachnamens. Während eines Turniers rief ihm jemand „Ey, Pietreczko, komm mal her“ zu, wobei eine andere Person jedoch ,Pikachu‘ verstand. Bei der WM 2024 in London hatte er den späteren Weltmeister Luke Humphries am Rande einer Niederlage. Pietreczko war mit reichlich Selbstvertrauen nach England gereist – im Oktober 2023 hatte er das PDC-Ranglistenturnier in Hildesheim durch einen 8:4-Finalsieg gegen Peter Wright gewonnen. Pietreczko ist damit erst der zweite Deutsche nach Max Hopp, der einen Titel auf der Pro Tour der Professional Darts Corporation (PDC) gewinnen konnte.