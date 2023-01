Darts: Spieler aus Region Trier trumpfen bei PDC-Q-School auf​

Kalkar/Bruch/Trier Starke Quote: Mit Stefan Nilles und Benjamin Freudenreich haben gleich zwei ambitionierte Amateure die Finalrunde erreicht. Jetzt warten Top-Leute.

Doch die Auslese ist enorm. Derzeit versuchen über sieben Tage hinweg 860 Spieler im deutschen Kalkar sowie im englischen Milton Keynes (wo Sherrock startet) sich eine von nur 27 Spielberechtigungen zu erkämpfen. Umso erstaunlicher ist, dass sich in Kalkar, wo mehr als 400 Spieler in der Teilnehmerliste stehen, mit Nilles und Freudenreich gleich zwei Spieler aus der Region Trier vorzeitig für die heute beginnende, viertägige Finalrunde qualifiziert haben.

Während er schon mehrfach an der Q-School teilgenommen hat, ist es für den 40-jährigen Freudenreich eine Premiere. „Ich habe mich angemeldet, um vor allem neue Erfahrungen zu sammeln. Es ist für mich an den ersten beiden Tagen sehr gut gelaufen“, berichtet der Spieler des SV Ehrang, der im Beruf Dachdecker ist.

Sieben Tage Darts am Stück – das ist mental fordernd. Immerhin: Die Spieler können in der Veranstaltungshalle, in der gleich 32 Boards auf einmal aufgestellt sind, konzentriert ihrem Job nachgehen. Nilles: „Die PDC hat klare Vorgaben gemacht. Jeder muss seine Handys ausmachen, und es gibt keine Zuschauer. So ist der Geräuschpegel gering.“ Freudenreich ergänzt: „Es ist ganz anders als bei den Turnieren, die im Fernsehen übertragen werden. Etwa bei der WM. Bei der Q-School sind auch die Spieler angehalten, sich ruhig zu verhalten.“