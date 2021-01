Darts : Stefan Nilles aus Bruch will dauerhaft bei den Großen mitmischen

Foto: privat/Thomas LEUFGEN

Bruch Der 40-jährige Post-Zusteller kämpft bei einer Qualifikation um die Eintrittskarte zu wichtigen Turnieren der PDC, dem prestigeträchtigen Welt-Dartsverband.

Wie sollte es anders sein. Wer so darts-verrückt ist wie Stefan Nilles, muss auch in seiner E-Mail-Adresse einen Hinweis auf seine Leidenschaft haben. Standesgemäß ist bei ihm die Zahl 180 Bestandteil der Adresse – die höchstmögliche Punktzahl, die ein Spieler mit drei Pfeilen erreichen kann.

Der 40-Jährige ist schon seit mehr als 20 Jahren im Zeichen der kleinen Pfeile weltweit unterwegs. Im Elektronischen Dart – geworfen wird an einem Automaten – hat der gebürtige Wittlicher, der in Bruch im Kreis Bernkastel-Wittlich lebt, nahezu alles abgeräumt, was es zu gewinnen gibt. Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister – die Liste der Erfolge ist lang. Aber: Im E-Dart ist nicht so viel Geld zu gewinnen wie im Steeldarts, bei dem auf Dartscheiben aus Sisalfasern geworfen wird. Als E-Dart-Vizeweltmeister bekam er einst 1350 Dollar – nicht schlecht, aber das ist weniger, als bei Turnieren der PDC zu ergattern ist. Bei den 30 sogenannten ,Players Championship Events‘ der PDC Pro Tour gibt’s beispielsweise schon für den Einzug ins Achtelfinale umgerechnet rund 1700 Euro. Der Sieger eines solchen Turniers streicht umgerechnet gut 11 000 Euro ein.

PDC – das ist die Professional Darts Corporation. Es ist der prestigeträchtigste und wichtigste Weltverband, der unter anderem jedes Jahr die Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace ausrichtet, die Millionen Fans an den Fernsehbildschirm lockt. Die besten Spieler sind Stars, die sich umfangreich vermarkten.

Wer auf die großen Bühnen der PDC-Turniere will, muss aber durch ein wahres Nadelöhr. Zu Beginn jedes Jahres veranstaltet die PDC sogenannte „Qualifying Schools“. Mehrere Hundert Spieler kämpfen dabei um rund zwei Dutzend Tour-Karten, also Startberechtigungen für die Veranstaltungen der PDC Pro Tour, zu der 30 ,Players Championships‘-Turniere in England sowie 13 Turniere der ,European Tour‘ gehören. „Sich da durchzusetzen, ist wahnsinnig schwer“, sagt Nilles, der es schon mehrfach versucht hat – „mit mäßigem Erfolg“, wie er sagt.

Für die anstehende Qualifikation vom 8. bis 17. Februar haben sich insgesamt 668 Spieler angemeldet – ausgespielt werden 29 ,PDC-Tour-Cards‘. Es gibt zwei Turniere – jeweils mit einer Vorrunde und Finalrunde. 397 Spieler vornehmlich aus England gehen in Milton Keynes an den Start. 271 Spieler aus dem Rest Europas kämpfen in Niedernhausen nahe Wiesbaden um die begehrten Tickets. Einer von ihnen: Stefan Nilles. Die Konkurrenz ist illuster. Unter anderem stellt sich auch „Comebacker“ Raymond van Barneveld dem Quali-Marathon – der Niederländer ist eine Ikone des Darts-Sports und fünfmaliger Weltmeister.

Wer an der Qualifikation teilnehmen will, muss erstmal 510 Euro auf den Tisch legen – kein günstiges Vergnügen. Insgesamt wird Nilles der viertägige Aufenthalt in Niedernhausen inklusive Hotelübernachtung rund 1000 Euro kosten. Immerhin: Auch dank der bisher zwei ausgetragenen Darts-Nächte in Wittlich, an denen Nilles neben Stars wie van Barneveld, Adrian Lewis oder Rob Cross teilgenommen hat, konnte er (neue) persönliche Sponsoren an Land ziehen.

Als 40-Jähriger zählt man im Darts keineswegs schon zum alten Eisen. „Wenn ich körperlich fit bleibe, kann ich noch zehn bis 15 Jahre auf hohem Niveau spielen“, sagt Nilles. Und das ist sein Ziel: dauerhaft bei großen Turnieren gegen starke Konkurrenz antreten. Dass er das Zeug dazu hat, zeigt unter anderem seine nur hauchdünne Niederlage gegen den PDC-Weltmeister von 2018, Rob Cross, bei der UK-Open-Qualifikation im selben Jahr. Bei der Darts-Night Ende Januar 2020 in Wittlich konnte er Cross dann sogar besiegen.

Was Nilles aber (noch) fehlt, ist die Konstanz. Dazu mangelt es an Leistungsdichte in der (Groß-)Region. Und: Nilles ist hauptberuflich als Post-Zusteller im Raum Bitburg unterwegs – das schränkt die Zeit fürs Training ein.

„Ich habe zu Hause ein Board hängen, an dem ich täglich trainiere. Um sich mit anderen Spielern zu treffen und zu messen, muss ich schon weit fahren“, sagt Nilles. Trainingspartner ist dabei manchmal Gabriel „Gaga“ Clemens. Der Saarländer, ein Kumpel von Nilles, hatte zuletzt bei der WM in London mit seinem Achtelfinal-Einzug für Aufsehen gesorgt.