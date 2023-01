Darts-WM : Wie zwei Trierer beim Finale im ,Ally Pally‘ die Blicke auf sich ziehen (Update: Video)

Trier/London Darts-WM: Feine Ironie bei einem Wahnsinnsspiel – Jinan Al-Shok und Thomas Thull werden mit besonderen T-Shirts, die mit einer Promi-Signierung versteigert werden sollen, zum gefragten Foto-Objekt.

Es war der dritte Durchgang im zweiten Satz, der selbst im partyerprobten und für Ekstase bekannten ,Ally Pally‘ einen neuen Meilenstein setzte. Die Finalisten der Darts-WM der PDC (Professional Darts Corporation), Michael van Gerwen und Michael Smith, schrieben Geschichte. Van Gerwen scheiterte hauchdünn an einem Neun-Darter, der Smith direkt nach ihm gelang. Mit neun Würfen im Darts von 501 auf null Punkte zu kommen, kommt höchst selten vor – und nun wäre es sogar zwei Spielern fast zeitgleich gelungen.

Augenzeugen dieses phänomenalen Moments unter den rund 3000 frenetischen Fans im Londoner Alexandra Palace waren zwei Trierer: Jinan Al-Shok und Thomas Thull. „Es war ein Wahnsinnsspiel. Wir waren so fasziniert vom besten ,Leg‘, das es bis dato jemals gegeben hat. 17 perfekte Darts bei 18 Würfen, das gab es noch nie. Da ist alles explodiert im Saal. Auch nach dem Finale hat jeder nur davon gesprochen“, berichtet Al-Shok, Inhaber zweier Physiotherapie-Praxen in Trier.

Er war zum dritten Mal bei einem Darts-WM-Finale. Vor fünf Jahren erlebte er das letzte Spiel von der Legende Phil Taylor, der mit 2:7 gegen Rob Cross verlor. Vor vier Jahren wohnte er an der Seite seiner Mutter dem 7:3-Sieg van Gerwens gegen Smith bei.

Nun also wieder diese Paarung, mit anderem Ausgang – Smith siegte gegen den Niederländer mit 7:4. „Immer wieder wurde die Hymne ,Darts is coming home‘ angestimmt – vor dem Hintergrund, dass mit Smith erstmals seit 2018 wieder ein Engländer die WM gewonnen hat“, berichtet Al-Shok, der über einen Kontakt beim die WM übertragenden Fernsehsender Sport1 an Karten gekommen ist – und selbst zu einem kleinen Star des Final-Abends wurde.