40. Motorbootrennen in Traben-Trarbach Welche romantische Rennboot-Geschichte ein Paar aus Dessau zu erzählen hat

Traben-Trarbach/Dessau · Beim 40. Internationalen Motorbootrennen in Traben-Trarbach konnte man so manches erleben. Zum Beispiel ein romantisches Rennboot-Märchen zwischen Elbe und Mosel beim Jubiläumsrennen in Traben-Trarbach.

09.06.2024 , 14:21 Uhr

Von Jürgen Braun