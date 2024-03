Kämpfe liefen auf Eurosport Chorakee Gym Trier zieht um: Wo man von einem vierfachen Weltmeister trainiert werden kann

In der Ohmstraße in Trier-Nord wird gearbeitet. Berat Aliu, Head Coach des Chorakee Gyms, richtet seit Wochen mit seinen fleißigen Helfern die neuen Räumlichkeiten seines Kampfsportstudios her. „Schließlich sollen sie die perfekten Trainingsbedingungen bieten“, sagt er. „Und bald ist ja auch schon die Eröffnung.“