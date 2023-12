Die Jury hat getagt Das sind die 40 Nominierten der TV-Sportlerwahl 2023!

Was über all die Jahre gleich geblieben ist: Die Sportlerwahl-Jury (siehe Info) diskutiert jedes Mal eifrig, wer aus einer Vielzahl an Vorschlägen in die jeweils fünfköpfige Endauswahl in den insgesamt acht Kategorien kommt. Das war auch diesmal nicht anders. 3:15 Stunden lang arbeitete das Gremium an der Erstellung der Final-Liste. Aus mehr als 120 (!) Vorschlägen, die insgesamt 31 Sportarten repräsentieren, mussten 40 Nominierungen herausgefiltert werden. Es liegt auf der Hand, dass Härtefälle nicht ausblieben.