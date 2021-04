Motorsport : Eifel-Rallye-Festival: Jubiläumsfest auf nächstes Jahr verschoben

Auf spektakuläre Bilder wie diese müssen die Motorsportfans in diesem Jahr in Daun verzichten. Foto: TV/Jürgen C. Braun

Daun Das Eifel-Rallye-Festival wird zum zweiten Mal in Folge nicht stattfinden können. Wegen der unsicheren Lage rund um die Corona-Pandemie und die immer noch hohen Infektionszahlen hat sich der Veranstalter, der Motorsportclub Daun, am Donnerstag dazu entschlossen, die für 22. bis 24. Juli geplante Veranstaltung erneut abzusagen.

„Das Eifel-Rallye-Festival lebt von seinen Teilnehmern und den Tausenden Fans. Die Demonstrationsfahrten der historischen Rallye-Schätze, die begeisterten Fans in der Rallye-Meile mit ihren Autogrammwünschen und Benzingesprächen, das weltweite Treffen von Piloten, Teammitgliedern und Fans mit dem gemeinsamen Schwelgen in Erinnerungen – all das macht unser Festival aus, das macht es so besonders“, erläutert Organisationsleiter Otmar Anschütz (Daun). Leider könne man aber genau das nicht sicherstellen.

So gebe es derzeit keine Hoffnung, dass im Juli zumindest in Europa eine Reisefreiheit herrschen könnte, „die unser Festival in der bekannten Art und Vielfalt ermöglichen würde“, so Anschütz weiter. Die Verschiebung in den Herbst sei keine Option, da die Stadt Daun dem Veranstalter sehr viel ihrer Infrastruktur nur in den Ferien zur Verfügung stellen könne. Der Dank des Veranstalters geht auch an die Gemeinden, die beteiligten Behörden, die Sponsoren und Helfer. „Sie alle haben uns im letzten halben Jahr wie immer bei den Vorbereitungen unterstützt und sind die Garanten für den Erfolg unserer Veranstaltung.“ Anschütz erneuert sein Versprechen vom vergangenen Jahr: „Jetzt arbeiten wir eben noch ein Jahr länger an den Vorbereitungen und feiern im Juli 2022 eine tolle zehnte Ausgabe - gemeinsam mit allen.“ Ein genaues Datum für das größte „rollende Rallye-Museums der Welt“ steht aber noch nicht fest.