Fußball : Multi-Kulti-Elf sorgt für frischen Wind in Rengen

Daun-Rengen Bei den Kreisliga-D-Fußballern aus dem Dauner Stadtteil geht es nicht nur ums Punktesammeln, sondern auch um Integration.

Auch wenn die meisten Akteure im benachbarten Nerdlen bei der Firma Gräfen arbeiten, „sind wir keine Betriebsmannschaft, sondern für jeden offen“, stellt Müller klar. Der 34-Jährige hilft noch ab und an in der als SG Rengen II an den Start gehenden Reserve aus. Überwiegend besteht dieses Team aus Akteuren des SV Neunkirchen-Steinborn. Während die „Zwote“ in der Kreisliga D1 um Punkte kämpft und hier zur Winterpause auf dem fünften Platz steht, tritt die erste Mannschaft in der D2-Staffel an. Aus 13 Spielen wurden 20 Punkte gesammelt. Die Aufstiegsplätze sind noch in Reichweite. Vorteil wäre im Falle eines Aufstieges, dass die Mannschaft in der C1-Liga in den Genuss von einigen Derbys käme. Da laut Fußballverband nicht zwei Teams eines Vereins in derselben Staffel spielen dürfen, war das Ausweichen in die D2-Liga notwendig geworden. Zu Auswärtsspielen im Prümer Raum kommen hin und zurück schnell mal 100 Kilometer (!) zusammen.