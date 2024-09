Akrobatik auf dem Pferd Wie ist das, mit 71 Jahren noch Voltigier-Trainerin zu sein?

Wie viele Rheinland-Pfalz-Meisterschaften Vera Maas-Lehmberg gewonnen hat? Das kann die 71-jährige Voltigier-Trainerin aus dem Kopf heraus nicht sagen. Klar ist nur: Es sind einige gelbe Abzeichen, die da in ihrem Arbeitszimmer hängen und die Erfolge bezeugen. So viele, natürlich auch von anderen Turnieren, dass sie gar nicht mehr an die Wand passen. Gut, bei 54 Jahren Erfahrung als Trainerin kann da schon ein bisschen was zusammenkommen.