Darts DC Aach hat in der zweiten Darts-Bundesliga den Klassenerhalt geschafft

Aach · Der DC Aach hat in seiner ersten Saison in der zweiten Darts-Bundesliga den Klassenerhalt geschafft. Wie es sportlich lief und warum Darts auch in der Region so beliebt ist.

12.05.2023, 11:13 Uhr

Mit einem guten Mittelfeldplatz hat der DC Aach seine Premierensaison in der zweiten Darts-Bundesliga abgeschlossen. Damit hat der Verein aus dem Kreis Trier-Saarburg seine starke Spielzeit zuvor bestätigt. Foto: DC Aach

„Uns kann nichts mehr passieren“, sagt Tim Preis gelassen. Der Kapitän des DC Aach aus dem Kreis Trier-Saarburg wirkt vor dem Start des letzten Spieltags in der zweiten Darts-Bundesliga entspannt, da sein Club den Klassenerhalt bereits sicher hat: „Das war unser erklärtes Ziel. Der letzte Spieltag ist jetzt so was wie ein Zusatz.“