DFB-Pokal : 1. FC Kaiserslautern: Alles eine Frage der Qualität

Kaiserslautern Die Roten Teufel erkennen nach der 2:5-Niederlage die Düsseldorfer Dominanz an.

2:1 führten die Roten Teufel zur Halbzeitpause durch zwei Treffer von Christian Kühlwetter, der mit seinem Doppelpack (10./39. - Foulelfmeter) die schnelle Gästeführung durch Ampomah (9.) gedreht hatte, und es brodelte unter den 35 340 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion. Aber eine Aktion der Fortuna genügte, um dem Spiel erneut eine Wende zu geben – die entscheidende. „Exemplarisch haben wir am 2:2 gesehen, wo heute der Unterschied war. In der Offensive gab es heute einen Klassenunterschied“, sagte FCK-Trainer Boris Schommers in der Pressekonferenz.

Während die Düsseldorfer am Samstag im Abstiegskampf der Bundesliga beim VfL Wolfsburg punkten wollen, geht es für die Lauterer im Liga-Alltag mit einem Heimspiel weiter. Ebenfalls am Samstag (14 Uhr) treffen die Pfälzer auf dem Betzenberg auf den Tabellen-18. Preußen Münster und wollen an die starke Leistung in der ersten Hälfte des Pokalspiels anknüpfen.