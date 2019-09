Fußball-Oberliga: Der doppelte Edis: Sinanovic schießt beide Tore beim Trierer 2:0-Sieg in Bingen

Mit dem Erfolg klettert die Eintracht vorerst auf Rang zwei der Oberliga-Tabelle

Den Grundstein zum Erfolg am Rhein legten die Moselaner in der ersten Halbzeit. Trier sprühte anfangs vor Spielfreude. Schon in der zweiten Minute hätte der SVE nach einem Schnitzer in der Binger Defensive in Führung gehen können, doch Maurice Roth suchte das Abspiel zu Tim Garnier, statt selbst abzuschließen – die falsche Entscheidung.