Der Mini-Kader der DJK/MJC Trier ist vor dem Auswärtsspiel bei der SG Kirchhof noch weiter dezimiert. Von Björn Pazen

Am Donnerstag war der Nikolaustag, und Elena Vereschako hätte einen großen Stiefel herausstellen können. Und für Weihnachten hat die 45-jährige Trainerin der Trierer Miezen den gleichen Wunschzettel. „Ein, zwei Neuzugänge wären ideal.“ Gerade in der Trainingsarbeit macht sich der Mini-Kader des Frauen-Handball-Zweitligisten DJK/MJC Trier negativ bemerkbar. Speziell dann, wenn er durch Verletzungen und andere Umstände noch weiter ausgedünnt wird – so wie aktuell. Torfrau Melanie Eckelt war die gesamte Woche beruflich im Ausland, Dora Simon-Varga konnte wegen einer Magen-Darm-Erkrankung nicht trainieren, Maja Zrnec musste wegen einer Patellasehnenverletzung zwei Tage pausieren, und Linsey Houben konnte wegen Fersenproblemen nur eingeschränkt trainieren. Immerhin kehrte Dovile Ilciukaite unverletzt vom WM-Vorqualifikationsturnier von der litauischen Nationalmannschaft zurück. Allerdings auch ohne das Ticket für die Playoffs, denn Litauen verlor gegen Gastgeber Schweiz und die Faröer Inseln, gewann lediglich gegen Finnland.

Diese Kadersituation macht die ohnehin nur geringen Siegchancen der Miezen im Auswärtsspiel am heutigen Samstag bei der SG 09 Kirchhof in Kassel (Anwurf: 18 Uhr) noch kleiner. „Auch wenn ich grundsätzlich überzeugt bin, dass wir gegen jeden Gegner bestehen können – angesichts der Kadersituation müsste schon einiges zusammenkommen, wenn wir in Kirchhof punkten wollen. Da bin ich Realist genug, aber eine Überraschung würden wir natürlich gerne mitnehmen“, sagt Vereschako.

Nach neun Spielen sind die Miezen weiter Tabellenletzter, Kirchhof rangiert mit 8:10 Zählern auf Rang acht. Das Team von Trainer Christian Denk hat aber schon einige bemerkenswerte Ergebnisse eingefahren, wie zum Beispiel zwei Remis gegen die Spitzenmannschaften Beyeröhde und Mainz.

Das liegt vor allem an der aktuell erfolgreichsten Werferin der zweiten Bundesliga, der Kroatin Diana Sabljak, die in neun Spielen bereits 88 Treffer erzielt hat, darunter sensationelle 17 Tore beim 33:29-Sieg in Bremen. „Daneben verfügt Kirchhof über starke Außen und richtig gute Torhüterinnen, insgesamt stellt die SG eine sehr erfahrene Mannschaft“, sagt Vereschako, die schon vor einigen Jahren als Trainerin der Miezen-Reserve gegen den damaligen Drittligisten Kirchhof gespielt hatte.

Die Partie in Kassel ist bereits das siebte Auswärtsspiel in dieser Saison. Daher ruht Vereschakos Hoffnung darauf, dass die dann besser eingespielte Mannschaft in der Rückrunde mit den eigenen Fans im Rücken erfolgreicher auflaufen wird, um den Absturz in die Drittklassigkeit zu verhindern.

Am kommenden Sonntag (16. Dezember, Anwurf bereits um 13 Uhr) steht das letzte Heimspiel der Saison gegen Nürtingen auf dem Programm, am 29. Dezember geht es dann noch zum letztjährigen Meister Rosengarten. „Eine richtige Erholung zwischen den Jahren wird es also nicht geben“, sagt die Miezen-Trainerin.

DJK/MJC Trier (Kader): Eckelt, Baranowska - Sattler, Zrnec, Tolic, Szabo, Petrovska, Czanik, Simon-Varga (?), Ilciukaite, Houben