Ski-Club Prüm : Kreativ gegen Corona: Online-Gymnastik und Adventsrätsel

Prüm Wie sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie? Und wie geht’s weiter? Der TV hat beim Ski-Club Prüm nachgefragt. Der Vorsitzende Joachim Bretz beschreibt die Lage.

Um als Verein weiterhin aktiv in den Gruppen und gruppenübergreifend zu handeln sind alternative Ansätze notwendig. So werden wir ab 02.12. eine online Gymnastik gruppenübergreifend anbieten. In den Kinderbereichen engagieren sich die Übungsleiter auch über das sportliche hinaus und pflegen die soziale Komponente - z.B. wird ein Adventsrätsel als Schatzsuche für die Kinder der Leichtathletikgruppe vorbereitet. Die Durchführung erfolgt dann coronakonform in familiärem Umfeld.