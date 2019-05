Regionaler Handball : Herbert Schuhmacher – „Eine Legende tritt ab“

Wirges Der Trierer Herbert Schuhmacher wird beim Verbandstag geehrt. Im Mittelpunkt der Diskussionen stehen eine Fusion, Probleme im Leistungshandball, das „Mannschaftssterben“ sowie Finanz-Fragen.

Der Verbandstag in Wirges könnte möglicherweise der in dieser Form letzte des Handballverbands Rheinland (HVR) gewesen sein. Grund: Es wird ein möglicher Zusammenschluss mit den Verbänden Rheinhessen und Pfalz zu einem gemeinsamen rheinland-pfälzischen Landesverband ins Auge gefasst. Dem Vernehmen nach seien die Präsidenten Friedhelm Jakob (Pfalz), Klaus Kuhn (Rheinhessen) und Peter Josef Schmitz (Rheinland) nicht abgeneigt, auf den Weg gebracht ist das Projekt allerdings noch nicht.

Schmitz tritt nach einem einstimmigen Votum seine dritte Amtszeit an. In seinem Rückblick auf die vergangenen drei Jahre sprach er von den Glanzpunkten, zu denen er vor allem die Vorrundenspiele der Frauen-Weltmeisterschaft in Trier zählte. Enttäuschend hingegen fiel seine Bilanz des Leistungssports aus. Die Oberliga ist aktuell mit Ausnahme der DJK/MJC Trier, die aus der 2. Frauen-Bundesliga abgestiegen ist, das Ende der HVR-Fahnenstange.

Der Präsident führt einen Vorstand an, der auf mehreren Positionen sein Gesicht veränderte. Herbert Schuhmacher (Trier) und Paul Schmidt (Bendorf) hatten frühzeitig angekündigt, für ihre Ämter als Vizepräsident Spieltechnik beziehungsweise Vizepräsident Jugend nicht mehr zu kandidieren. Schmidt, der zwei Amtsperioden lang seinen Posten bekleidet hatte, stellte in seinem Fazit fest: „Im Rheinland sind wir, was die Auswahlmannschaften betrifft, gut aufgestellt. Die Verbandstrainer Rudi Engel und Esther Herrmann leisten gute Arbeit, was sich in den zahlreichen Nominierungen für die Landesauswahl und die DHB-Sichtung widerspiegelt.“ Gleichzeitig haderte er damit, dass die Bestrebungen, ein Leistungszentrum zu gründen, gescheitert sind. Zu Schmidts Nachfolger wurde Hans Apel gewählt.