TuS Daun : „Die Kinder brauchen dringend sportliche Belastung“

Daun Wie sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie? Und wie geht’s weiter? Der TV hat beim TuS Daun nachgefragt. Der Vorsitzende Frank Wieber beschreibt die Lage.

Wieber: Die sozialen Kontakte aller Vereinsmitglieder haben sich durch den Ausfall des Trainings- und Spielbetriebes nachhaltig verringert. Über die sozialen Netzwerke und E-Mail werden in den jeweiligen Vorständen/Abteilungen/Sportgruppen trotzdem Kontakte gepflegt und Informationen ausgetauscht. Der Ausfall/Wegfall von Einnahmen im Bereich Eintrittsgelder/Vereinsfeste/Kirmes etc. belastet das Budget des Vereins im bisher nicht gekannten Umfang.

Inwieweit kamen und kommen die Ehrenamtlichen in Ihrem Verein an Ihre Grenzen?

Wieber: Zum Beispiel durch anstehende, vertraglich festgelegte Trainergehälter. Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Gewinne aus Bewirtung/Kirmes etc. fehlen. Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage in Corona–Zeiten müssen manche Sponsoren ihre Unterstützung für den Verein bzw. für die Fördervereine des TuS 05 Daun gegebenenfalls neu bewerten. Die Höhe der finanziellen Belastung/ Fehlbeträge kann erst nach dem Ende der Pandemie festgestellt werden.

Wieber: Sicherlich sehnen wir uns alle nach unserem geliebten Alltag, unserem Sport, dem Mitein-ander und dem Esprit, den wir in unseren Trainingsstunden und dem Mannschaftssport erleben. Der Zusammenhalt, der Einsatz, das Nichtverzagen, die Perspektive, dass es irgendwann in 2021 weitergeht und dann alle hoffentlich wieder dabei sein werden.

Sorgen mache ich mir um manche Übungsleiter, Trainer. In einigen Abteilungen sind Übungsleiter, die an den sogenannten Schnittstellen arbeiten, in den sozialen Bereichen mit engen Kontakten zu Menschen, zu Risikogruppen. Sie sind somit besonders in vielen Bereichen gefordert sind.