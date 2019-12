Rudern : Oliver Zeidler: Einer wie keiner

Oliver Zeidler – in seinem Boot und im Gespräch mit TV-Mitarbeiter Jürgen C. Braun (Bild unten). Foto: AP/Alexandra Wey

Baden-Baden/Trier Der Werdegang von Oliver Zeidler zum Ruder-Weltmeister verblüfft. Ein Treffen mit einem ungewöhnlichen Athleten vor der Gala zu Deutschlands „Sportlern des Jahres“.

Als Oliver Zeidler mit dem Rudern begann, war der Trierer Richard Schmidt als Mitglied des Deutschland-Achters bereits Weltmeister und Olympiasieger. Weltmeister ist Zeidler mittlerweile auch. Drei Jahre, nachdem er erstmals ernsthaft in ein Boot gestiegen war. Olympiasieger will er noch werden.

Als der Leistungsschwimmer Oliver Zeidler die Qualifikation für Olympia 2016 in Rio verpasst hatte, deshalb ziemlich sauer war und etwas Neues machen wollte, erinnerte er sich nicht nur an die Ruder-Verdienste seines Vaters. Es war die Geburtsstunde eines neuen Top-Athleten im Deutschen Ruderverband.

Das Rudern liegt Oliver Zeidler und der gesamten Familie in den Genen. Der Opa, Hans-Johann Färber, wurde als Mitglied des legendären „Bullen-Vierers“ auf der Regattastrecke in Oberschleißheim 1972 Olympiasieger im Vierer mit Steuermann. Vater Heino, jetzt auch Trainer des Sohnes, war zweimal WM-Vierter. Der Onkel, Matthias Ungemach, war 1990 Weltmeister im Achter und 1991 im Vierer mit Steuermann. Tante Judith Zeidler gewann 1988 im DDR-Achter Olympia-Gold. Schwester Marie-Sophie rudert im Nationalkader.

Dennoch war für Oliver Zeidler, der nur ein paar Kilometer von der Regattastrecke in Oberschleißheim entfernt wohnt, das Rudern keine Liebe auf den ersten Blick: „Ich hatte es mehr mit dem Schwimmen. Meine Grundlagen-Ausdauer war exzellent. Und meine Statur war dafür prädestiniert.“ Zeidler, 2,03 Meter groß und heute 105 Kilo schwer, hat eine Spannweite wie ein Anden-Kondor – und ultralange Beine. Der Koloss pflügte durch das Wasser. Und scheiterte als Jahrgangsbester doch an der Olympia-Norm.

Doch er sollte sich irren. Als er mit 20 vom Vater erst mal die Grundbegriffe beigebracht bekommen hatte, „explodierten“ die Gene in dem mächtigen Körper. Richtig greifen, sitzen, ziehen, anwinkeln, rollen. Und beugen, ziehen, rollen. Immer und immer wieder. Oliver Zeidler saß von Beginn an im technisch anspruchsvollsten Boot. Im Einer. Es war wie die Verwandlung einer Raupe zum Schmetterling. Zwei Jahre später ruderte Zeidler auf dem Rotsee bei Luzern um EM-Medaillen. In diesem Jahr, mit 22, wurde er Weltmeister. Das war ungefähr so, als hätte der 2014er-Weltmeister Bastian Schweinsteiger 2011 mit dem Fußballspielen begonnen.