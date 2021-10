Fußball : Grün hat die Saison trotz schwerer Verletzung noch nicht abgehakt

Deudesfeld/Meerfeld Kreisliga B II: Der Spieler-Co-Trainer der SG Vulkaneifel-Deudesfeld, fehlt noch monatelang. Dennoch plant der frühere Regionalligaspieler bereits sein Comeback und will seiner Mannschaft in den möglicherweise entscheidenden Partien um den Aufstieg noch auf dem Platz helfen.

Florian Grün hatte im ersten Saisonspiel gegen den SV Dörbach am 14. August beim 4:2-Erfolg noch die beiden ersten Tore erzielt, ehe der 31-Jährige ohne Gegnereinwirkung umknickte, in der 37. Minute ausgewechselt wurde – mit einem Kreuzband- und Meniskusriss, wie sich später herausstellte. Seitdem ist der frühere Regionalligaspieler des Wuppertaler SV und jetzige Co-Spielertrainer der SG Vulkaneifel-Deudesfeld zum Zuschauen verurteilt.

Grün über seine Rolle als Co-Trainer: Die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Michael Scholer sieht er als „gewinnbringend und sehr harmonisch“ an. Wenn die Gehhilfen wegfallen, wolle er auch wieder Trainingseinheiten auf dem Platz leiten. „Zudem möchte ich die Winterpause nutzen, um mich für die entscheidenden Spielen in der Rückrunde fitzukriegen.“

Grün über seine fußballerische Vergangenheit: Seit zweieinhalb Jahren spielt der 31-Jährige jetzt bei der 2018 gegründeten SG Vulkaneifel, die sich aus den Vereinen FC Deudesfeld, SV Üdersdorf, FC Meerfeld und dem SV Bettenfeld zusammensetzt und die im Fußballkreis Mosel an den Start geht. Beim Wuppertaler SV spielte Grün einst in der Regionalliga. „Das war sehr anspruchsvoll und sehr professionell. Es war eine sehr schöne Erfahrung unter Profibedingungen mit den vielen Fans im Rücken. Auch danach beim VfB 03 Hilden in der Niederrheinliga sind viele Freundschaften entstanden.“ Weil Grün einen Knorpelschaden im Sprunggelenk hatte und auf diesem Level nicht mehr weitermachen konnte, übernahm er die A-Junioren und das Amt des Co-Trainers in Hilden, ehe es ihn der Liebe wegen in die Vulkaneifel zog und er sich als Rehamanager der Berufsgenossenschaft zwischen Saarburg und Aachen bewegt.