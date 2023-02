Motorsport : Quertreiber sind zurück: Rallye-Asse im Hunsrück

High Forest Foto: Jürgen C. Braun

DEUSELBACH Das „High Forest“ am Samstag in und um Deuselbach unweit des Erbeskopfs bietet der Rallye-Elite erstklassige Test- und Einstellmöglichkeiten. Welche regionalen Fahrer dabei sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vom krassen Neueinsteiger aus dem Vorjahr bis zum DRM-erfahrenen Semiprofi ist alles vertreten: 50 rallyebegeisterte Männer und Frauen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Erfolgen und Ansprüchen an sich selbst und an das neue Jahr freuen sich am Samstag auf die dritte Auflage des ersten Quertreiber-Spektakels in der Region: Auf „Test the High Forest“. 3,6 Kilometer Asphalt mit tollem Profil: Kuppen, Geraden, scharfe Abzweigungen: Alles, was in das Gebetbuch eines guten Beifahrers eben reinpasst.

Auf gut Deutsch gesagt, bedeutet der Titel nichts anders, als dass die Piloten zum ersten Mal nach der allgemeinen Winter-Schrauberei „in freier Wildbahn“ schauen können, wie weit sie schon sind – unterhalb des mittlerweile eis- und schneefreien Erbeskopfes. Im Hochwald. Daher auch das eingängige Kürzel vom „High Forest“-Test. Dazwischen ist im Rallyezentrum im Ort genügend Gelegenheit gegeben, am Set-Up zu arbeiten, Einstellungen vorzunehmen und sich mit den Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Deuselbach, so viel sei mal vorausgesagt, wird am Samstag aus allen Nähten platzen. Welche Bedeutung dieser Aufgalopp vor der Saison für die besten Quertreiber im Südwesten inzwischen hat, lässt sich aus der Nennungsliste ablesen. Das auf 50 Starter limitierte Papier war nicht nur innerhalb weniger Tage voll. Es trägt auch die Namen vieler Teams, die in den vergangenen Jahren die Prädikate in der Region dominierten. Die Pokale und Titel abräumten.

Top-Starter wie DRM-Pilot Jonas Ertz aus Morbach, der im vergangenen Jahr eine so bravouröse Saison im Opel Corsa Rallye4 hinlegte, sind genauso auf der Piste wie der amtierende Rheinland-Pfalz-Meister Udo „Utzi“ Schmitt, (Thalfang), der mit Co Kim-Oliver Rieth im BMW 320 is E30 die Farben des MTC Erbeskopf vertritt. Für Ertz, (22), der in diesem Jahr seine zweite komplette Saison in der Deutschen Rallyemeisterschaft bestreiten wird, stehen die ersten ernst zu nehmenden Erkenntnisse an.

Im Opel Corsa Rallye4 will sich auch Amazone Katharina Hampe vom MSC Daun mit Heiko Gros am Volant Aufschlüsse über Auto und Set-Up holen. Andreas Heiser (Pluwig) hofft mit Co. Daniela Raab im bewährten Opel Astra GSI 16V den Grundstock für eine neue Saison mit deutlich mehr Fortune als im vergangenen Jahr zu legen.