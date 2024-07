Kegeln Deutsche Meisterschaft: JSG Mosel gleich dreifach erfolgreich

Auch in den Einzeldisziplinen trumpften beide auf. Emmerich sicherte sich in ihrem ersten Einzel bei einer Deutschen Jugendmeisterschaft überhaupt mit 588 Kegeln als Vorlauf-Vierte einen Platz im Endlauf. Auch Jonas Krämer erspielte sich mit 647 Holz einen Platz im Finale. Dort überraschten sie in ihren Disziplinen alle: Krämer schaffte in einem Herzschlagfinale dank 26 von 27 Kegeln in den letzten drei Würfen den Sprung auf das Goldpodest – hauchdünn mit 658 Holz vor Luca Weihmann (657) und Luca Bannscheidt (656). Ebenso spektakulär gewann Emmerich ihr Finale mit zwei Holz Vorsprung vor der Münstermaifelderin Lea Ragge (650).