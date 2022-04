Osterwerfen : Deutsche Meisterin übertrifft DM-Weite

Trier 30. Osterwerfern des TV Germania Trier: Kleines Jubiläum im Trierer Moselstadion mit großen Weiten der Senioren.

(teu) „Was will man mehr?“ Franz Pauly breitete die Arme auf und schaute zum stahlblauen Himmel. Bei besten Bedingungen, Sonne, kaum Wind, knapp 20 Grad, feierte der TV Germania Trier (TVG) am Ostermontag 30 Jahren Osterwerfen im Trierer. Moselstadion. Ein kleines Jubiläum, was den überschaubaren Ansturm betraf. 69 Leichtathleten maßen sich im Hammerwurf, Kugelstoßen und Gewichtwurf. Die kamen aber von Dudenhofen in der Südpfalz, über das Saarland und aus dem gesamten Leichtathletik-Verband Rheinland (LVR) bis nach Nordrhein-Westfalen im Norden, aus Luxemburg und sogar, wie die mit 42,73 Metern beste Frau im Hammerwurfring, Naomi Stegmann, den Niederlanden.