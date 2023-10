In Luxemburg und in der Eifel Deutsche Meisterschaft im Kanu-Wildwasser begeistert Sportler und Zuschauer (Fotos)

Um Bestzeiten geht es auch bei Normen Weber. Er startet für die Augsburger Kanu Schwaben. Sein Boot ist nicht nur rot, sondern trägt auch einen „Ferrari“-Schriftzug. „Damals, als wir uns für die Bootsfarbe und den „Ferrari“-Aufkleber entschieden haben, war das rote Straßen-Pendant ja auch noch schnell“, sagt Normen Weber mit einem Lächeln. „In der Qualifikation am Donnerstag ging es für mich wie geschnitten Brot durch den Kanal. Da ich erst kurzfristig angereist bin, habe ich mich heute nochmal intensiv mit dem Kurs beschäftigt und hoffe, dass nachher im Sprint alles so passt, wie ich es mir vorstelle“, sagt der Kanute, der wahrscheinlich mehr Wasser als Blut in seinen Adern hat, da er bereits als Kind von seiner Mutter in einem Faltboot mitgenommen wurde.