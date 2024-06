Rudern Auch ohne WM Chance auf Nationaltrikot

Gold, Silber und Bronze, jede Medaillenfarbe brachten die Nachwuchsruderer vom RV Treviris Trier und des Bernkasteler Rudervereins (BRV) von den Deutschen Meisterschaften der U-23-, U-19- und U-17-Junioren in Essen nach Hause. Und Trier hat wieder eine Deutsche Meisterin! Treviris-Athletin Lea Kaden setzte sich mit ihrer Partnerin Greta Renate Coldewey mit einem Start-Ziel-Sieg im U-23-Leichtgewichts-Zweier durch. Normalerweise wäre das das Ticket zu den Ruder-Weltmeisterschaften. Doch diese finden in diesem Jahr in Kanada statt. Wegen der hohen Kosten der Titelkämpfe in Übersee schickt der Deutsche Ruderverband nicht-olympische Bootsklassen nicht in die WM-Rennen. Der leichte Riemen-Zweiter (jede der beiden Ruderinnen bringt das Boot nur mit einem sogenannten Riemen, die eine rechts, die andere links vorwärts) gehört nicht dazu. Olympiasieger gibt es bei den Leichtgewichtsruderern nur noch im Doppelzweier (jeder Ruderer betätigte zwei sogenannte Skulls).