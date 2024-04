Deutsche Kleinboot-Meisterschaft Deutsche Vizemeisterin träumt von Olympia in LA

Nur noch die zweimalige U-23-Weltmeisterin und deutsche Olympiahoffnung Alexandra Föster (Ruderclub Meschede) stand dem nationalen Titelgewinn von Katharina Bauer bei den Deutschen Kleinboot-Meisterschaften im Weg. Die 23-Jährige vom RV Treviris Trier überraschte am vergangenen Sonntag in Krefeld mit dem Deutschen Vizemeistertitel im Frauen-Einer zumindest die Fachwelt. Denn die U-23-EM-Bronzemedaillengewinnerin im Achter rudert erst seit einem Jahr wieder im Einer. Für Bauer selbst war aber klar, dass sie bei der Kleinboot-DM vorne mitfahren will. „Die Deutschen Meisterschaften waren schon das Jahresziel“, erklärt die Trierer Studentin.