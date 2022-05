Kegeln : Marjan, der Deutsche Meister

Oberthal Kegeln: Bei den Deutschen Meisterschaften sind in der U-24-Altersklasse auch andere Starter aus der Region Trier top.

Großer Erfolg für Marjan Leis vom KSV Riol: Nach zwei Vizemeistertiteln in den Jahren 2018 und 2019 gelang ihm diesmal der große Wurf. Bei den Deutschen Meisterschaften der Scherekegler in Oberthal gewann er mit drei perfekten Durchgängen im U-24-Einzel (946/916/915) die Goldmedaille und den Meistertitel. Über Vor-, Zwischen- und Endlauf beherrschte Leis die Bahnen in Oberthal und beendete alle Durchgänge auf Platz eins.