Deutscher Meister mit dem FC Bayern : Dino Toppmöller: Mit dem Titel wird ein Traum wahr

Prost! Dino Toppmöller (links) und Defensivspieler Benjamin Pavard stoßen in der Allianz Arena standesgemäß mit einem Weißbier auf den Gewinn der Deutschen Meisterschaft an. Foto: Dino Toppmöller

München/Rivenich In Luxemburg war der Sohn von Klaus Toppmöller als Chefcoach mit Düdelingen dreimal Meister. Die nationale Krönung in Deutschland mit dem FC Bayern als Co-Trainer toppt für den Rivenicher aber alles Bisherige. Wie der 41-Jährige gefeiert hat – und wie er die Saison mit vielen Aufs und Abs bewertet.

Bierduschen auf dem Rasen der Allianz Arena, eine erste Party in der Kabine, dann ab zu einem Trend-Italiener in der Münchner Innenstadt: Die Feierlichkeiten nach dem zehnten Meistertitel der Bayern in Folge zogen sich bis in die frühen Morgenstunden. Dazu zig Nachrichten auf dem Handy, die beantwortet werden wollten. Kein Wunder, dass sich Dino Toppmöller erst am Sonntagabend beim TV zurückmelden konnte.