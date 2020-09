Deutsches Tourenwagen Masters : Nürburgring: Showdown mit Fans

Nürburgring Zum vorletzten Duell Audi gegen BMW werden am Wochenende mehrere Tribünen geöffnet.

Jetzt also doch: Die (vorerst) letzten direkten Duelle zwischen Audi und BMW in der Geschichte des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) auf dem Nürburgring. können von Zuschauern vor Ort verfolgt werden. Gastgeber und Veranstalter haben Grünes Licht gegeben. Drei Tribünen würden „für eine begrenzte Personenzahl“ geöffnet, hieß es. Zunächst für den fünften Saisonlauf am kommenden Sonntag (erstmals seit 2004 auf dem 5,148 Kilometer langen Grandprix-Kurs). Über das Sprintrennen (3,629 Kilometer) eine Woche später wird erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden

Die laut eigenem Anspruch „weltweit bedeutendste Tourenwagenserie“ kommt zu stürmischen Zeiten in die Eifel. Inzwischen mutiert die Rennserie mit den bis zu 640 PS starken Boliden zu einem Auslaufmodell. Denn aktuell sind es nur noch zwei Hersteller, die an der Startlinie stehen. Zu Beginn dieses Jahres hatte sich Aston Martin zurückgezogen. Zuvor hatten dies bereits auch Mercedes und Opel getan. Und wenn am 8. November in Hockenheim der letzte Vorhang fällt, dann sagt auch Audi Adieu. Dann bleibt nur noch BMW übrig.