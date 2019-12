Deutscher Fußball-Bund : Ausbildung macht sich für den SV Föhren und Eintracht Trier bezahlt

Föhren Der SV Föhren erhält vom DFB 4200 Euro – dank Jan Thielmann.

Ausbildungsarbeit macht sich bezahlt: Diese Erfahrung hat dieser Tage der SV Föhren aus dem Kreis Trier-Saarburg gemacht. Vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) erhielt der Verein 4200 Euro – eine Bonuszahlung für die Zeit, in der Jan Thielmann dem SVF angehörte und in der JSG Bekond/Föhren/Hetzerath fußballerisch ausgebildet wurde. Der 17-Jährige wurde dieses Jahr mit dem 1. FC Köln deutscher B-Jugendmeister, für den DFB bestritt er bislang mehrere Länderspiele in den Altersklassen U 15 bis U 17.

Der DFB belohnt seit der Saison 2006/2007 die Talentförderung in Amateurvereinen, bevor Nachwuchsspieler in die Leistungszentren der Spitzenklubs wechseln, mit einem Bonussystem. Damit will der Verband einen zusätzlichen Anreiz für Vereine schaffen, die sich im Bereich der leistungsorientierten Talentförderung engagieren. Mehrere Millionen Euro hat der DFB so bereits an Vereine von der Basis ausgeschüttet, aus deren Reihen spätere Junioren-Nationalspieler(innen) gekommen sind.