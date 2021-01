DFB-Pokal der Frauen : Duo aus der Region Trier schreibt Geschichte

Lisa Umbach (hinten) und Antonia Hornberg spielten einst beim TuS Issel und in Bad Neuenahr zusammen. Nun haben sie im Trikot der SG 99 Andernach Historisches geschafft. Foto: privat/Tobias Jenatschek

Andernach/Issel/Schalkenmehren/Thalfang Die Fußballerinnen Lisa Umbach aus Schalkenmehren und Antonia Hornberg aus Thalfang haben mit ihrem aktuellen Club, dem Zweitligisten SG 99 Andernach, Außergewöhnliches im DFB-Pokal geschafft. Hier gibt’s die Hintergründe.

Drei Mal zweite Runde – das war in der Vergangenheit das höchste der Gefühle für die Fußballerinnen der SG 99 Andernach im DFB-Pokal. In dieser Saison sieht’s anders aus. Der Zweitligist aus dem Fußballverband Rheinland steht im Viertelfinale. Ein historischer Moment in der Clubgeschichte. Mit dabei: zwei ehemalige Spielerinnen des TuS Issel – Mittelfeldakteurin Lisa Umbach (26) aus Schalkenmehren und Stürmerin Antonia Hornberg (29) aus Thalfang.

Gespannt verfolgten sie am Sonntagabend jeweils zu Hause auf der Coach die Auslosung der Runde der besten acht Teams, in der sich neben Andernach ausschließlich Bundesligisten tummeln. Das von Ex-Skispringer Sven Hannawald gezogene Los löste keine Jubelstürme aus. Eintracht Frankfurt heißt der Kontrahent am 20. oder 21. März. „Die absoluten Topclubs Wolfsburg oder Bayern München wären eher unsere Wunschgegner gewesen. Oder der Sieger der Partie Werder Bremen gegen Meppen, weil wir gegen ihn vielleicht eine Chance gehabt hätten“, sagt Umbach.

Eintracht Frankfurt, im Sommer 2020 mit dem 1. FFC Frankfurt fusioniert, stellt als Team aus dem Bundesliga-Mittelfeld wohl eine zu hohe Hürde dar. In der Vorbereitung trafen beide Clubs zuletzt aufeinander, die Hessinnen gewannen 10:1 – zu einem Zeitpunkt, zu dem sie allerdings auch schon einen besseren Rhythmus hatten.

Und dennoch: Andernach kann mit Selbstvertrauen antreten. In der zweiten Liga gab es zuletzt zwei hohe Siege (5:0 und 6:0) – und im Pokal-Achtelfinale fegte die SG Ligakonkurrent Gütersloh mit 6:1 vom Feld. „Unsere kleine Chance liegt darin, dass uns der Gegner vielleicht unterschätzt. Und wir sind inzwischen super eingespielt, wir haben uns weiterentwickelt“, sagt Hornberg, die mit dem damaligen Bundesligisten SC Bad Neuenahr in der Saison 2012/13 im DFB-Pokal-Achtelfinale an Potsdam scheiterte und im November 2013 mit dem Erstligisten Avaldsnes IL das norwegische Pokalfinale verlor.

Die Fortschritte überraschen, ist der Spielbetrieb bei der SGA coronabedingt doch enorm beschnitten. Die vorige Zweitliga-Saison wurde Mitte März nach 16 Partien abgebrochen – Andernach lag da knapp vor den Abstiegsrängen. Die neue Saison begann Anfang Oktober – nach drei Partien folgte die nächste Unterbrechung. Anfang Dezember zog Andernach dann gegen Gütersloh ins Pokal-Viertelfinale ein. Hornberg, die in der Nähe von Mainz lebt und dort als Erzieherin in einem Heim für psychisch Kranke arbeitet, sagt: „Wir können auch mit wenig Spielpraxis als Team funktionieren.“