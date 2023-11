Interview Diabetes und Sport: Wichtige Tipps zum richtigen Verhalten

Trier/Köln · Der Weltdiabetestag in dieser Woche bietet eine gute Gelegenheit, sich erneut dem Thema Bewegung bei ,Zuckerkrankheit‘ zu widmen. Professor Christian Brinkmann, Leiter der Arbeitsgruppe Diabetes, Sport und Bewegung am Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule in Köln, sagt, welcher Sport sich eignet und was alles zu beachten ist.

17.11.2023 , 12:22 Uhr

Für Diabetes-Patienten gilt: Prinzipiell ist jede Form von Bewegung nützlich. Wichtig ist aber, auf ein paar Dinge zu achten. Foto: pa/obs/MSD SHARP & DOHME GmbH/(c)fotolia/L. Klauser

Mehrere Millionen Menschen in Deutschland leben mit Diabetes mellitus. Sport kann für die Patienten nützlich sein, doch es gibt verschiedene Dinge zu befolgen.