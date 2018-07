später lesen Radsport Die besten und spannendsten Zuschauerpunkte der Tour Teilen

Twittern

Teilen



(BP) Der genaue Streckenverlauf der vier Etappen der Deutschland-Tourt steht seit gestern fest – aber welches sind die besten Zuschauerpunkte für die Radsportfans in der Region? „Am nähesten dran sind die Zuschauer natürlich bei den beiden Rundkursen in Trier, zum Abschluss der zweiten Etappen und zum Start der dritten Etappe“, meint Radprofi Johannes Fröhlinger: „Das ist am 24. August sicher auch Adrenalin pur für die Fahrer, wenn sie erst auf den Petrisberg hinauf und dann wieder durch die Stadt zum Ziel an der Arena fahren.“ Sein Toptipp für Fans: der Anstieg auf den Petrisberg.