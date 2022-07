Ein Jahr nach der Flut: Zu Besuch bei den Kylltalhebern Ehrang : Vereins-Urgestein Theo Kellersch: „Wir brauchen wieder unser Nest“

Theo Kellersch von den Kylltalhebern Ehrang steht an der verbarrikadierten Tür zur Sporthalle der Grundschule. Die Sanierung der Halle wird einige Zeit in Anspruch nehmen (siehe Bilder weiter unten). Foto: TV/Mirko Blahak

Trier Die Gewichtheber müssen weiter improvisieren. Ein Umstand, der den 74-Jährigen unruhig werden lässt.

Schon von außen ist sichtbar, dass drinnen derzeit kein Leben steckt. Die Eingangstür zur Sporthalle der Grundschule an der Ehranger Oberstraße ist verbarrikadiert. Im Innern ist weiterhin nur das Ergebnis von Aufräumarbeiten zu sehen. Der Putz von den Wänden ist abgestemmt, der Boden herausgerissen.

„Die Folgen der Flut beschäftigen uns immer noch sehr stark. Nach eineinhalb Jahren Corona-Pandemie hatten wir die Hoffnung, mit dem Sportbetrieb wieder durchstarten zu können. Doch dann kam der 15. Juli 2021“, sagt Theo Kellersch. Der 74-Jährige ist seit Mitte der 1980er Jahre bei den Kylltalhebern und damit ein Urgestein des Vereins. Aktuell ist er zweiter Vorsitzender und Trainer.

Die Halle ist normalerweise die Heimstätte der Kylltalheber. Trainings- und Wettkampfort zugleich. Vor einem Jahr schoss die benachbarte Kyll derart über die Ufer, dass sich das Wasser in der Halle bis in eine Höhe von rund 1,50 Metern breitmachte. „Wenn man es nicht selber gesehen hat, kann man sich kein Bild von den Ausmaßen machen“, sagt Kellersch. Vieles von dem, was die Kylltalheber in der Halle lagerten, ist hinüber. Hebestangen, die das Wasser nicht vertragen haben, Stoßböcke aus Holz, die aufgeschwemmt wurden, Einlegeböden, die es auseinandergesprengt hat. Gesamtschaden laut Kellersch: 12.000 bis 15.000 Euro.

Seitdem sind die Vereinsmitglieder auf Wanderschaft. Es geht weiter, aber die Organisation des Trainings- und Wettkampfbetriebs sei enorm schwierig, sagt Kellersch. Immerhin: Laut des Vize-Chefs haben die Kylltalheber noch keine aktiven Mitglieder verloren. Der Verein ist enorm dankbar für die Unterstützung, die er bekommen hat und weiter erfährt. Sei es finanzieller Natur durch Spenden von Verbänden, Vereinen und Einzelpersonen – oder durch die Bereitstellung von Ersatz-Räumlichkeiten. Mehrere Mitglieder können im Trierer Studio ,The Boxx‘ trainieren, andere in der Trierer Physiotherapie-Praxis von Frank Millen sowie in der ,Halle Zwo‘ in Badem von Eusebius Ploch – beide sind Vereinsmitglieder.

In den Ausweichquartieren sind die Kylltalheber jedoch ,nur‘ Gast – sie können dort nicht schalten und walten, wie sie es gerne täten. „Wir sind auseinandergerissen. Das bedeutet viel Aufwand, unter anderem auch für Eltern, die ihre Kinder hin- und herfahren müssen. Es ist schwierig, auf Dauer den Verein zusammenzuhalten“, prognostiziert Kellersch.

Die Kylltalheber wurden 1973 gegründet. In der Halle in der Oberstraße haben schon Olympiasieger und Weltmeister gehoben. Der Verein stellt laut Kellersch aktuell die größte Kindergruppe eines Clubs in Rheinland-Pfalz (rund 20 aktive Nachwuchs-Heber). In der Anfang Oktober beginnenden neuen Saison sind die Ehranger in der Regionalliga Rheinland-Pfalz mit einer Erwachsenen-Mannschaft am Start. Heimkämpfe werden dabei laut Kellersch in der ,Boxx‘ ausgerichtet – dabei sei man darauf angewiesen, dass der Verband ein Auge zudrückt: „Wir können dort beispielsweise keine fünf Duschen vorhalten. Es bleibt abzuwarten, wie lange das dann geduldet wird.“

Die Kylltalheber werden sich voraussichtlich auf eine längere Zeit mit Provisorien einrichten müssen. Mit der Wiedereröffnung der Sporthalle in Ehrang ist offenbar nicht vor Ende 2023 zu rechnen. Hintergrund sind die massiven Schäden, die Triers Baudezernent Andreas Ludwig auf 1,8 Millionen Euro beziffert.

Dieser Zeitraum lässt Kellersch unruhig werden: „Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, die Kinder zusammenzuhalten. Vor uns stehen weitere harte Monate. Nicht nur wegen der Flutfolgen. Auch die Corona-Pandemie ist ja keineswegs überwunden. Ich will nicht, dass wir ausgerechnet im 50. Jahr unseres Vereinsbestehens zumachen müssen. Wir brauchen wieder unser Nest.“