Frauen-Handball : Trierer Miezen: Starkes Spiel, emotionales Ende

TRIER Die Trierer Miezen verabschieden sich mit einem 26:26 gegen Harrislee aus der zweiten Frauen-Handball-Bundesliga.

Mehr als das Ergebnis interessiert die Miezen-Fans derzeit, wie es nach dieser Saison weitergeht. Schon vor der Partie richtete Vorstandsmitglied Christoph Steil das Wort an die Zuschauer: „Ich bin traurig, dass wir uns aus der 2. Liga verabschieden müssen. Der Gang in die Insolvenz war richtig – ich bin überzeugt, dass wir es schaffen werden. Wir haben die Lizenz für die 3. Liga beantragt, es fehlen nur noch ein, zwei kleine Dinge.“ Steil, der sich beim Fanclub, den Sponsoren und allen Unterstützern für die Treue bedankte, dachte auch an MJC-Vorstand Jürgen Brech: „Yoga ist heute krankheitsbedingt nicht dabei. Er war über 25 Jahre der Motor der Miezen und hat sich dafür einen Applaus verdient.“

Applaus gab es dann in den ersten 30 Minuten auch reichlich für die Miezen, die mit einer 15:14-Führung in die Kabine gingen. Nach gutem Auftakt und einer 3:1-Führung (3.) lag Trier mit 3:6 (8.) und 7:11 (16.) in Rückstand, kämpfte sich aber wieder heran. Von 9:13 an trafen die Miezen sechs Mal in Folge zum 15:13 durch Szabo. Auch in der zweiten Halbzeit blieb es eine enge Partie. Nach 37 Minuten ging die noch einmal überragend haltende Melanie Eckelt für immer aus dem Miezen-Tor, sie hatte mit zwölf Paraden ihr Können gezeigt. Für sie kam Aleksandra Baranowska, die ebenfalls stark hielt. Am Ende sahen die Miezen nach dem 25:23 (55.) durch Dora Simon-Varga schon wie die Siegerinnen aus, doch die Gäste schlugen noch einmal zurück und kamen neun Sekunden vor dem Schlusspfiff zum ­glücklichen 26:26-Ausgleich.