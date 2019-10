Regionaler Handball : Marie Teusch: Aus Wittlich an den Rhein

Wittlich/Leverkusen Marie Teusch wechselte vor mehreren Wochen von der HSG Wittlich zu Bayer Leverkusen. Wie macht sich die 16-jährige Sportinternats-Schülerin, die später in der Frauen-Bundesliga spielen will? Der TV hat nachgehört.

Bei Bayer Leverkusen spielt Teusch mit der weiblichen A-Jugend in der in acht Gruppen gegliederten Nachwuchs-Bundesliga sowie in der dritten Frauen-Liga. Bei der HSG Wittlich war sie bis zu ihrem Wechsel in der B-Jugend-Oberliga aktiv. Ein enormer Sprung also. „Am Anfang war wie Umgewöhnung schon sehr groß. Ich hatte bis dahin zum Beispiel noch nie mit Langhanteln trainiert. Ich versuche peu à peu, meine Kraftwerte zu verbessern“, sagt Teusch, die in Wittlich zuletzt das Cusanus-Gymnasium besucht hatte und später Lehrerin für Französisch und Sport werden möchte.