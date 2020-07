Start als Co-Trainer : Dino Toppmöller bei RB Leipzig: „Hier wäre ich gerne noch mal Spieler“

Neue Umgebung für den Rivenicher Dino Toppmöller. Hinter dem 39-Jährigen liegen die ersten Tage als neuer Co-Trainer bei RB Leipzig. Foto: RB Leipzig

Rivenich/Leipzig Fußball: Toppi junior trifft viele Top-Profis – So liefen die ersten Tage des Rivenichers Dino Toppmöller als neuer Co-Trainer beim Champions-League-Viertelfinalisten RB Leipzig. Der ehemalige Profi ist von den Arbeitsbedingungen sehr angetan.

Das Leben von Fußballern wird manchmal binnen weniger Tage radikal umgekrempelt. Dino Toppmöller aus Rivenich (Kreis Bernkastel-Wittlich) kann davon ein (freudiges) Lied singen.

Der 39-Jährige, frisch ausgestattet mit der Fußballlehrer-Lizenz des Deutschen Fußball-Bunds, hat als Co-Trainer beim Bundesligisten RB Leipzig angeheuert (der TV berichtete). „RB-Sportdirektor Markus Krösche hat mich kontaktiert. Er fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, Assistenztrainer in Leipzig zu werden. Meine erste Reaktion darauf war: Auf jeden Fall! Es gab dann ein längeres Telefonat, Treffen in Leipzig und den Austausch mit Cheftrainer Julian Nagelsmann“, berichtet Toppmöller im TV-Gespräch.

Der Sohn von Klaus Toppmöller hatte nach seinen vergangenen Engagements als Trainer beim luxemburgischen Erstligisten Düdelingen sowie beim belgischen Zweitligisten Virton zuletzt nach eigener Aussage unter anderem Anfragen eines slowakischen Erstligisten sowie von anderen belgischen Clubs. Zudem wurde er als Kandidat beim Zweitligisten VfL Osnabrück gehandelt.

Statt wieder in die erste Reihe zieht es Toppi junior nun also für zunächst zwei Jahre in die zweite Reihe – allerdings bei einem Top-Bundesligisten und Champions-League-Teilnehmer.

RB Leipzig listet auf seiner Homepage ein insgesamt achtköpfiges Trainerteam auf – Toppmöller ist demnach aktuell einer von drei Assistenztrainern hinter Nagelsmann. „Eine hierarchische Rangfolge unter den Co-Trainern gibt es nicht. Ich soll unter anderem einen engen Draht zu den französisch sprechenden Spielern halten. Ich bin in die individuelle Betreuung von Spielern eingebunden – sei es in Einheiten auf dem Platz oder in Besprechungen. Beim Auftakttraining am Montag durfte ich gleich eine Übungsform übernehmen. Julian überträgt seinen Assistenten viel Freiraum“, sagt Toppmöller, dessen Wege sich mit Nagelsmann bislang noch nicht gekreuzt hatten. Krösche kennt er dagegen aus seiner Zeit als Spieler: „Wir waren ein paar Mal Gegner auf dem Feld.“

Eine behutsame Eingewöhnung ist Toppmöller, der als Spieler einst unter anderem 128 Zweitliga-Partien mit Saarbrücken, Bochum, Frankfurt, Aue, Offenbach und Augsburg bestritt, nicht vergönnt. Leipzig bereitet sich bereits auf das Champions-League-Endturnier in Lissabon vor, in dem die Sachsen am 13. August im Viertelfinale auf Atletico Madrid treffen. „Es geht mit einem Höhepunkt direkt in die Vollen. Auch danach geht es fast nahtlos weiter – durch den verspäteten Saisonstart im September folgen zehn, elf Monate, die mit Spielen dicht getaktet sind. Das ist herausfordernd für die Spieler – und auch für mich“, blickt Toppmöller voraus, der seinen ersten „Auftritt“ gemeistert hat: „Ich war vor dem ersten Mannschaftstraining angespannt, aber auf dem Platz dann doch nicht so nervös, wie ich dachte. Aber es ist natürlich schon etwas anderes, nun beispielsweise einem deutschen Nationalspieler wie Lukas Klostermann Ansagen zu machen.“

Was noch aussteht: ein Ritual zur teaminternen Begrüßung. Toppmöller: „Ich weiß noch gar nicht, was hier gefordert ist. Vielleicht muss ich singen. Ich werde mir auf jeden Fall große Mühe geben.“

Mit Arbeit ist auch der geplante Nachzug der Familie verbunden – vorerst ist Toppmöller allein in einem Hotel untergebracht. Wann seine Frau und die beiden neun und 13 Jahre alten Söhne nach Leipzig kommen, sei noch in der Schwebe: „Wir müssen schauen, wo es für die Jungs Schulplätze gibt. Ziel ist, dass sie zum neuen Schuljahr hierher kommen. Ansonsten peilen wir den Winter an.“

Die Tür nach Leipzig dürfte sich für Toppmöller durch dessen internationale Erfolge mit Düdelingen in der Europa-League-Saison 2018/19 sowie durch die Fußballlehrer-Ausbildung geöffnet haben. „Ich weiß, dass Markus Krösche mit dem DFB-Chefausbilder Daniel Niedzkowski gesprochen hat. Meine Spielphilosophie deckt sich ganz gut mit der von Leipzig“, sagt Toppmöller.