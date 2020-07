Fußball : Dino Toppmöller: Hallo,Herr Lehrer!

Dino Toppmöller, Sohn von Klaus Toppmöller, hat die Fußballlehrer-Lizenz in der Tasche. Foto: privat

Rivenich Dino Toppmöller gehört jetzt zum erlauchten Kreis der Inhaber der DFB-Fußballlehrer-Lizenz. Der 39-Jährige verfolgt einen klaren Plan ins Profi-Geschäft.

Der Name Toppmöller genießt bundesweit weiterhin Strahlkraft. Auch wenn Klaus Toppmöller nun schon mehrere Jahre nicht mehr im Geschäft ist. Doch die Erfolge des 68-Jährigen bleiben: Rekordtorschütze beim 1. FC Kaiserslautern, Trainer des Jahres 2002.

Kein Wunder, dass sich die ARD für eine Fernseh-Reportage vor mehreren Monaten Toppmöller geschnappt hat. Aber nicht Klaus, sondern Sohn Dino. Der 39-Jährige aus Rivenich (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist längst nicht mehr „nur“ der Filius des berühmten Vaters, sondern dabei, sich zu emanzipieren. Klar, im Fußball. Als Trainer.

Die ARD begleitete Dino Toppmöller während der Fußballlehrer-Ausbildung des Deutschen Fußball-Bunds. 25 Teilnehmer zählte der 66. Lehrgang – und inzwischen darf Toppi junior jubeln. „Ich bin fertig. Und ich habe bestanden. Das weiß ich schon, auch wenn die Note erst noch bekanntgegeben wird. Da fällt total viel Last ab. Ich freue mich riesig“, berichtet er im TV-Gespräch.

Wegen der Corona-Pandemie zog sich das Ende des mehrmonatigen Lehrgangs in die Länge. „Drei Tage vor dem Start der Prüfungsphase Mitte März kam der Anruf, dass erst mal alles auf Eis gelegt ist“, sagt Toppmöller. Seine Mitstreiter und er hingen in der Luft. Über Wochen hinweg hatten sie in Theorie und Praxis geschuftet – an der Sportschule in Hennef, im Verein, bei Praktika, beim onlinebasierten Selbststudium. Und dann kam so kurz vor dem Ziel erst mal eine Zwangspause.

Mitte Mai war es endlich so weit: Binnen drei Wochen wurden die Prüfungen durchgezogen. Nur fünf Teilnehmer, die als Funktionsträger in ihren Vereinen die Saisonendphase zu bestreiten hatten, müssen nachsitzen - etwa Tim Borowski (Co-Trainer Werder Bremen) oder Christian Eichner (Coach des Karlsruher SC).

Eigentlich wollte Dino Toppmöller auch noch in Amt und Würden sein, doch Anfang Dezember 2019 schmiss er nach nur fünf Monaten beim belgischen Zweitligisten Royal Excelsior Virton hin. „Vieles dort war unorganisiert, chaotisch und menschlich sehr fragwürdig“, sagt Toppmöller im Rückblick. Bestätigt sieht er sich in seiner Bestandsaufnahme durch einen offenen Brief der Spieler, der in 13 Punkten auf Missstände im Verein hinweist und vor wenigen Tagen in Belgien für Aufruhr sorgte.

Die Erfahrungen, die er in Virton gesammelt hat, sollen nicht umsonst sein. Ebenso die vielen Eindrücke, die er beim Fußballlehrer-Lehrgang gewonnen hat – etwa durch die Analyse von Spielen bei der U-21-Europameisterschaft oder durch Impulse von Referenten wie Jonas Boldt, Ralf Rangnick oder Christoph Daum.

„Ich habe mich in der Vermittlungskompetenz verbessert. Als Trainer ist es wichtig zu wissen, wie ich meine Prinzipien rüberbringe“, sagt Toppmöller.

Und der 39-jährige Ex-Profi (unter anderem Saarbrücken, Bochum, Eintracht Frankfurt, Aue, Regensburg, Offenbach und Augsburg) hat mehrere Prinzipien: für den überzahl-basierten Spielaufbau von hinten heraus, für das Überbrücken des Mittelfelds, für den intelligenten Abschluss vorne.

Ortsunabhängiger, praxisbezogener, individueller – mit dem 66. Lehrgang hat der DFB die Fußballlehrer-Ausbildung auf neue Füße gestellt. Das Ziel: mehr Entwicklungsmöglichkeiten für jeden Coach, um für die Zukunft wieder mehr national und international erfolgreiche Top-Trainer zu formen. Ist der „Laptoptrainer“ also passé? „Der Begriff hat einen negativen Touch. Aber du musst heute als Trainer firm sein mit der Digitalisierung“, sagt Toppmöller. Wichtiger sei aber, als Trainerpersönlichkeit authentisch vor die Spieler zu treten: „Es geht nicht darum, jemanden zu kopieren. Während des Lehrgangs wurde zum Beispiel gar nicht über Jürgen Klopp und über den FC Liverpool gesprochen. Jeder soll seine eigene Philosophie leben. Neben einer guten Fachkompetenz brauchen Trainer eine gute Sozialkompetenz.“

Toppmöller junior kommt als eher sachlicher Vertreter seines Fachs rüber. Doch er sagt: „Ich kann auch emotional werden, wenn auch vielleicht nicht so wie mein Vater. Aber als ich einst mit dem SV Mehring im Abstiegskampf steckte, war ich viel intensiver im Coaching als beispielsweise in Düdelingen, wo es für mich mehr um Fragen des Positionsspiels ging.“

Toppmöller hat bereits mehrere Erfolge vorzuweisen: In Luxemburg wurde er mit Düdelingen drei Mal Meister und mehrfacher Pokalsieger. Mit dem Team erreichte er zudem als erste luxemburgische Mannschaft überhaupt die Gruppenphase der Europa League.

Wie und wo geht’s für den 39-Jährigen jetzt mit der Fußballlehrer-Lizenz in der Tasche weiter? „Ich nehme mir den Luxus heraus, nicht das erstbeste Angebot anzunehmen. Wichtig ist, dass das Gesamtpaket und die sportliche Herausforderung passen. Und auch die Familie spielt eine wichtige Rolle“, sagt der Rivenicher, der verheiratet ist und dessen Söhne Nuno (13) und Lio (9) ebenfalls Fußball spielen, beim FC Trier.

Ein Club aus einer kleineren Topliga im Ausland oder ein Zweitligist beziehungsweise ambitionierter Drittligist in Deutschland – das würde in Toppmöllers Raster passen. An Angeboten, die bei seinem Berater Guido Nickolay eintrudeln, mangelt es nicht. Zuletzt hatte ein „sehr ambitionierter“ (Toppmöller) Erstligist aus der Slowakei angeklopft. Zudem gab’s Interesse von Clubs aus Belgien sowie von einem deutschen Drittligisten.