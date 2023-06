Dino Toppmöller ist neuer Trainer von Eintracht Frankfurt Wie der Vater, so der Sohn

Rivenich/Frankfurt · Diese Verpflichtung wird durchaus diskutiert: Der 42-Jährige Dino Toppmöller aus Rivenich (Kreis Bernkastel-Wittlich) übernimmt bei den Hessen seine erste Cheftrainer-Position in der Fußball-Bundesliga. Warum er damit schon jetzt Geschichte schreibt, was der Club sich von ihm erhofft – und welche Aufgaben ein Ex-Akteur von Eintracht Trier künftig am Main übernimmt.

12.06.2023, 16:21 Uhr

Im Sommer 1993 übernahm Klaus Toppmöller (links) den Trainerjob bei Eintracht Frankfurt. Nun – 30 Jahre später – wird sein Sohn Dino (rechts, das Bild wurde bei einem TV-Interview 2017 gemacht) Coach bei den Hessen. Damit sorgen Papa und Sohn für ein Novum in der Fußball-Bundesliga.

Der Dino ist zurück in der Bundesliga. Am Montag verkündete Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt offiziell, was sich bereits zuvor abgezeichnet hatte: Dino Toppmöller wird neuer Cheftrainer bei den Hessen – er folgt auf Oliver Glasner, von dem sich der Verein zum Ende der Saison getrennt hat, und erhält einen Vertrag bis 2026.