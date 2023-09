Trendsport Disc Golf Die Ketten klingeln international

Eirik stammt aus Norwegen, Sobir aus Usbekistan und Jan aus Wiltingen, so bunt wie die Wurfscheiben, so international bunt gemischt sind auch die Disc-Golf-Anhänger in Trier. Die Gruppe trifft sich im Falschen Biewertal, im Weißhauswald oder auf dem Petrisberg, um mit möglichste wenigen Würfen die Ketten, die die Scheiben an den Zielkörben abbremsen, zum Klingen zu bringen. Seit gut zwei Jahren spielt Ingo Langner in Trier Disc Golf, hat mittlerweile bei der MJC Trier eine eigene Abteilung und an der Uni eine Sportgruppe etabliert. Am 7. Oktober findet das zweite Trierer Disc-Golf-Turnier statt (siehe Info), bei dem es erstmals auch um Ranglistenpunkte geht.